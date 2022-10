Uhapšen muškarac zbog polnog uznemiravanja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Čukarica, uhapsili su M.

B. (40) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. Sumnja se da se on na Adi Ciganliji skidao go i neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela, kao i da je neprimereno dodirivao dve žene, saopštila je Policijska uprava za grad Beograd, javlja Tanjug. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.