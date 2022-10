Promenljivo, i sunce i oblaci, lokalno kiša, do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska.

Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 16 do 20 stepeni. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. U Novi Sad promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska. Najniža temperatura oko 10, a najviša oko 17 stepeni. Duvaće umeren severozapadni vetar, koji će uveče oslabiti. U Srbiji do 11. oktobra malo do umereno oblačno, suvo i stabilno vreme