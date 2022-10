Milojević veruje u pobedu protiv Ferencvaroša u Ligi Evropa

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da veruje da njegova ekipa može da pobedi Ferencvaroš u predstojećoj utakmici trećeg kola u Ligi Evrope."Razlika na tabeli je šest bodova, u opticaju je još 12 i sve je moguće. Verujem da možemo da pobedimo Ferencvaroš i to nam je jedini cilj. Kad prođe ta utakmica onda ćemo razmišljati o tabeli", rekao je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Zvezde igraju u četvrtak od 18.45 na svom terenu protiv Ferencvaroša, utakmicu trećeg kola Grupe H u Ligi Evropa. Mađarska ekipa ostvarila je obe pobede, a srpska ekipa pretrpela je oba poraza i poslednja je na tabeli.

Upitan da li se iznenadio rezultatima Ferencaroša, Milojević je rekao da je znao da je to kvalitetna ekipa, da ima selekciju igrača koji su dugo na okupu i da poznaje mnoge od njih jer su igrali u Skandinaviji.

"Traore je izuzetno brz, imaju četiri brza ofanzivna igrača, to je njihov ključ. Imaju veliki sastav kao i mi, imaju prostora da rotiraju, iskusnog i dobrog trenera. Očekivao sam da će biti dobri u Evropi. Svaka utakmica je detalj, da li ste postigli ili odbranili svoj gol ili niste. Oni su imali kvalitet i sreću da to obave, nisam iznenađen", naveo je on.

Upitan da uporedi jačinu srpskog i mađarskog prvenstva, Milojević je rekao da su u Mađarskoj bolji uslovi za rad poslednjih godina, da su stadioni perfektni, a da su se izdvojila tri, četiri kluba sa većim kvalitetom i finansijskom moći od ostalih.

Ferencvaroš je u prošlom kolu izgubio u prvenstvu od Kečkemeta, a Milojević je rekao da je teško posle jedne utakmice reći da li je ekipa u dobroj formi i da se poraz svakome dogodi.

"Ne mislim da je loša forma, ali svaki poraz poljulja svaki tim, pa verujem da je i njih malo poljuljao", dodao je on.

Na konstataciju da Ferencvaroš ima brz ofanzivni red i kontre, Milojević je rekao da je na to obratio pažnju u pripremi utakmice i da je cilj smajiti prostor. Takođe je upitan šta će se dogoditi ako rezultat ne bude dobar.

"Ne želimo da igramo reaktivan fudbal, to nije u DNK kluba ni u mom. Želimo da diktiramo stvari i igramo, da smanjimo prostore i verujem da će momci to dobro obaviti. Za veličinu kluba normalno je da ljudi traže ostavke, ako su ostavke realne, ne mogu da utičem na to, jedino što mogu je da radim i indirektno utičem na rezultate. To je proces koji je nemoguće uraditi za pet, 10 dana, mislim da idemo u dobrom pravcu, svaka pobeda nam to potvrđuje, a svaki poraz i loš rezultat postavlja znak pitanja", rekao je on.

"Ajaks kod kuće izgubi 1:5, to je fudbal, zato je toliko popularan. Ne razmišljamo u tom pravcu nego o pobedi. Uvek idemo na pobedu, a neke stvari ne možemo da kontrolišemo", dodao je trener crveno-belih.

Upitan da li će prepustiti posed lopte Ferencvarošu, Milojević je rekao da igra mora da varira.

"Igramo kod kuće, želimo da igramo ofanzivno, imamo kvalitet. Nije samo da se pazi kako oni igraju, postoji način da se njihova tranzicija zaustavi. Najbitnije je da se pobedi, 70 odsto ćemo se osvrnuti na našu igru, a 30 odsto ćemo da ispratimo njih", naveo je.

Milojević je rekao da su svi igrači spremni i da će u toku dana dobiti informaciju o Nemanji Milunoviću, ali da je "pozitivan što se njega tiče".

Milojević je preuzeo Zvezdu 26. avgusta, posle ostavke Dejana Stankovića i upitan je da li je zadovoljan urađenim.

"Da li se vidi napredak ili ne, to je pitanje. Mi koji radimo, vidimo. I da smo sve pobedili sa po 5:0 mislio bih da ima prostora za napredak. Momci to znaju i prihvataju. Sutra će hrabrija ekipa dobiti utakmicu 100 odsto", rekao je Milojević.

"Svaka utakmica u Zvezdi je kvalifikaciona i kad sam bio pomoćnik svaku sam osećao kao kvalifikacionu. Ništa ne menja ni Ferecvaroš", dodao je on.

Fudbaler Zvezde Mirko Ivanić rekao je da se vratio na teren bez problema, da je zdrav i da može da obeća da će biti isti igrač kakav je bio prošle sezone.

Govoreći o utakmici protiv mađarske ekipe, rekao je da je siguran da će Zvezda pružiti sjajnu partiju i da očekuje pobedu.

"Monako je bio čudan, nismo imali šut na gol i izgubili smo, a drugu utakmicu (Trabzon) smo zasluženo izgubili. Nismo očekivali da ćemo biti u ovakvoj situaciji. Svesni smo da je ovo utakmica za hvatanje priključka, tako se i ponašamo i jedva čekamo", rekao je on.

"Ova grupa tek treba da upozna Zvezdu u pravom stanju, videće ove tri ekipe šta sve možemo. Imali smo par dana priprema, da budemo zajedno i podignemo nivo treninga. Vidim veliki napredak u odnosu na prethodni period i siguran sam da će se to sutra videti", naveo je Ivanić.

(Beta, 10.05.2022)