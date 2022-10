Brnabić: Otvoren akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji

To što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko naftovoda Janaf, u okviru novog paketa sankcija EU Rusiji, otvoreni je akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i zapravo predstavlja uvođenje sankcija Srbiji, a ne Rusiji, rekla je danas premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je za Tanjug tu odluku ocenila kao skandaloznu, a prema njenim rečima, jedina mogućnost koju Srbija u tom slučaju ima je kupovina nafte preko drugih izvora. „Ta nafta je najmanje 20 odsto skuplja nego ruska, zbog čega su i doneli odluku iz EU da izuzmu neke od svojih članica iz toga, zato što su procenili da će to imati ogroman negativni uticaj na članice. Očigledno po zahtevu Hrvatske, koja je to sama rekla, Srbiju nisu izuzeli. To znači da nam direktno