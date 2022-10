Alek Boldvin pred sudom? Tužilac ne isključuje podizanje optužnice protiv slavnog glumca zbog ubistva na setu filma Rast

TUŽILAC u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko danas je izjavila da nagodba koju su postigli glumac Alek Boldvin i porodica filmske snimateljke Haline Hačins koja je ubijena tokom snimanja vesterna "Rast" (Rđa) 2021. godine, neće uticati na njenu konačnu odluku da li će podići optužnicu.

Foto: Adam Egypt Mortimer via AP/Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP/Roberto E. Rosales/Jutjub/hickok45 -Ako činjenice i dokazi nalažu krivičnu prijavu prema zakonu Novog Meksika, onda će biti podignuta optužnica. Niko nije iznad zakona, navodi se u saopštenju kancelarije Meri Karmak-Altvis, tužioca Prvog sudskog okruga Novog Meksika. Porodica Haline Hačins i Alek Boldvin postigli su nagodbu u tužbi protiv Boldvina i njegovih saradnika za njenu smrt, saopštio je