Kecmanović se plasirao u četvrtfinale turnira u Tokiju

Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju, jer je u meču drugog kola pobedio Dana Evansa sa 6:3, 3:6, 7:6.

Srpski teniser je do trijumfa nad trenutno 25. igračem na ATP listi stigao posle dramatične borbe u odlučujućem setu, u kojem je Britanac propustio čak sedam meč lopti. U duelu za plasman u polufinale Kecmanovićev protivnik će biti Amerikanac Frensis Tijafo, polufinalista ovogodišnjeg US Opena. Dejvis kup reprezentativcu Srbije ovo je šesti turnir od početka sezone na kojem je stigao do četvrtfinala. Među četiri najbolja plasirao se samo u Minhenu, gde je u