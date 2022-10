Vučić o EU, Janafu: Smetam im jer bi na ovom mestu da vide nekog drugog

NOVA PAZOVA: Janaf je bio pouzdan snabdevač, ali više to nisu, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić napominjući da je Srbija plaćala 45 do 48 miliona evra godišnje za korišćene tog naftoboda i da je sada na nama da preduzimamo naredne korake radi obezbeđivanja nafte.

Vučić je to rekao, odgovorajući na pitanje novinara da li je pozadina medijske hajke u Hrvatskoj politički uspesi Srbije u poslednje vreme i to što je uspela da održi odnose sa zaraćenim zemljama. "Video sam da su neki pravili tekstove praveći lažnu simetriju kako smo svi krivi, a šta smo to mi njima uradili. To što sam želeo da položim cvet je orgijanje i što sam se tri puta najavljivao kroz sve zvanične kanale Hrvatske? Izmišljaju kako sam tukao nekog