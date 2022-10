Danas pretežno sunčano, do 24 stepena

Novi Sad - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost.

Najniža temperatura od 4 stepena do 10 stepeni, a najviša dnevna od 21 stepen do 24 stepena. U Novom Sadu posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna oko 22 stepena. U subotu malo do umereno oblačno, suvo i stabilno vreme sa sunčanim intervalima. U nedelju prolazno naoblačenje uz manji pad temperature i pojačan severozapadni vetar, tek ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. U