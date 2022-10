MMF: Ekonomija pati zbog podele sveta na za i protiv Rusije

VAŠINGTON - Globalna ekonomija pati od podele u svetu na one koje su za i one koji su protiv Rusije, izjavila je izvršna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva. Ona je istakla da je to najdramatičnija posledica događaja u Ukrajini, iako postoji još mnogo rizika, uključujući i prelivanje sukoba iz Ukrajine u druge zemlje, prenosi Tas s.

"Posledica blokovskog razbijanja sveta je da ćemo svi biti siromašniji - i u siromašnim i u bogatim zemljama", rekla je Georgijeva. Ona je dodela da će ta podela rezultirati gubitkom "velike ekonomske efikasnosti koja nam je pomogla da budemo bogatiji". "Ako idemo do tačke da odsečemo jedne delove sveta od drugih, bilo bi mnogo siromašnih u bogatim zemljama, dok bi siromašne zemlje podnele najveći deo tereta", poručila je izvršna direktorka MMF-a.