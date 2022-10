Neprijatan poraz Marseja od "fenjeraša"

Fudbaleri Marseja poraženi su na "Velodromu" od Ažaksioa rezultatom 2:1, u 10. kolu francuske Lige 1.

Tim Igora Tudora doživeo je prvi poraz u francuskom prvenstvu, ostao je na 23 boda, dva manje od Pari Sen Žermena, koji od 21.00 gostuje Remsu. Nakon vodećeg gola Pajea u 15. minutu iz penala, nije delovalo da će novajlija u šampionatu napraviti iznenađenje. Ipak, do ove runde poslednjeplasirana ekipa Lige 1, do pauze je stigla do izjednačenja, a strelac u 25. minutu bio je Musiti-Oko. Odmah po povratku na teren, u 47. minutu Balerdi je postigao autogol za preokret