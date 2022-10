Danas u Srbiji umereno oblačno i suvo vreme

U Srbiji će danas jutro biti sveže, uz maglu mestimično po kotlinama, rečnim dolinama i na visoravnima zapadne i južne Srbije, a tokom dana vreme će biti malo do umereno oblačno, stabilno i suvo, sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na severu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od četiri do 12 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni Celzijusa. U Beogradu će posle svežeg jutra, biti malo do umereno oblačno, stabilno i suvo vreme, sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 10 do 12 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni Celzijusa.