Zelenski: Nisam pozvao na nuklearni udar na Rusiju, pogrešno shvaćena reč

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski negira da je pozvao na nuklearni udar na Rusiju, već je, kaže, upotrebio ukrajinsku reč koja je pogrešno shvaćena. Rusija je to iskoristila u svoju korist, kaže Zelenski i tvrdi da su ruski zvaničnici počeli da “pripremaju društvo” za moguću upotrebu nuklearnog oružja, ali i da ne veruje da je spremna da ga upotrebi.

– Oni počinju da pripremaju svoje društvo. To je veoma opasno. Nisu spremni da to urade, da to iskoriste. Ali počinju da komuniciraju. Ne znaju hoće li to iskoristiti ili ne. Mislim da je opasno čak i govoriti o tome – rekao je Zelenski u intervjuu za BBC. Ponovo je pozvao na uvođenje preventivnih sankcija Rusiji i pozvao na neophodno delovanje jer, kako navodi, “pretnje Rusije predstavljaju rizik za celu planetu”, a zaplenili su i Zaporošku nuklearnu elektranu,