Zelenski pozvao EU i Balkan da se oslobode zavisnosti od Rusije

KIJEV - Ukrjainski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je zemlje Evropske unije i posebno Balkan da započnu „kurs nezavisnosti od Rusije” u politici, ekonomiji i energetici, tako što bi ojačali saradnju.

On je u govoru na foruma 2BS, koji organizuje Atlantski savez Crne Gore ocenio da „sve države Evrope moraju da unište sve ruske mreže uticaja” kako ne bi došlo do, kako je rekao, „širenja dezinformacija, korupcije i kriminalne politike”. „Za Balkan to nije ništa manje važno nego za naš deo Evrope”, poručio je Zelenski, prenose Tanjug. On je u video poruci na Telegram kanalu preneo i da je tokom govora istakao da zemlje evropskog regiona treba da ojačaju saveze i