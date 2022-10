Odgovorićemo. Likvidacija

Moskva -- Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, izjavio je da Moskva mora da odgovori na teroristički napad na Krimski most.

Kako je rekao, odgovoriće tako što će likvidirati odgovorne teroriste. Medvedev je u pisanim odgovorima, objavljenim na Telegram nalogu ruske novinarke Nadane Fridrihson, rekao da "Rusija može da odgovori samo na način da likvidira teroriste, kao što je to slučaj u celom svetu". "To očekuju ruski građani", rekao je Medvedev, preneo je TASS. On je zločin, u kojem su poginule tri osobe, pripisao, kako je rekao, propaloj ukrajinskoj državi. "To je bio teroristički čin