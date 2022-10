Vučić dočekao predsednika UAE: Muhamed bin Zajed je iskreni prijatelj Srbije FOTO

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Njegovo visočanstvo šeika Muhameda bin Zajeda al Nahjana.

On će boraviti u jednodnevnoj poseti Republici Srbiji u ponedeljak, 10. oktobra 2022. godine. To je saopšteno iz kabineta predsednika Republike Srbije. "Razgovarali smo o celokupnoj situaciji i u Ukrajini i regionu. Upoznao sam ga s tim šta je to što se očekuje od Srbije sa zapada, šta je to i pod kakvim se sve, neko bi ih nazvao pritiscima, neko drugim imenom, nalazimo", rekao je Vučić. Vučić je ukazao na početak ratnog sukoba u aprilu, kada je bilo jasno da je