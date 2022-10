Vučić: Moguć još jedan sukob FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne treba imati sumnje u to da će "grupe za pritisak" da rade strašan posao protiv naše zemlje sa različitih strana.

Cilj im je, kako je dodao predsednik Srbije, da vrše političke pritiske kako bi uticali na donošenje odluka našeg rukovodstva. On je na to upozorio odgovarajući na pitanja novinara o napadima na njega zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Vučić je takođe ukazao i na to da postoji medijska i politička nomenklatura koju u Srbiji predstavljaju posebne grupe za pritisak, ali da "ne brine mnogo zbog takozvanih grupa za pritisak". "Njima je jedina politika da napadaju mene.