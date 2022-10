"Razgovaraću sa policijom da se dižu helikopteri": Vučić: "Tražiću da se naš gasovod zaštiti celom dužinom od potencijalnih diverzija"

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da bi Srbija ostala i bez struje i bez gasa kada bi bio uništen gasovod Turski tok i najavio da će tražiti od BIA i policije da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija.

- Niko u medijima nije primetio, a piše da je predsednik Putin danas rekao da je neko pokušao da uništi Turski tok i da spreči dalji dotok gasa. Da se to dogodilo ne znam šta bi radili, to bi značilo da ne bismo imali struje, jer ne bi radile gasne elektrane , TETO Novi Sad, Zrenjanin i TETO Pančevo. To bi značilo da nema gasa, ničeg nema bez obzira na naše rezerve koje su najveće u istoriji - rekao je Vučić novinarima posle razgovora sa predsednikom Ujedinjenih