Misterija! Kako se vozač auta smrti našao za volanom posle 60 prekršaja: Sudijama bude žao pa bahati šoferi ne završe u zatvoru!

Goran R. (56) izazvao je sinoć saobraćajnu nesreću na Pančevačkom putu kada je vozilom udario u stub ulične rasvete, te su na licu mesta nastradale osim njega još dve osobe, a jedna je teško povređena.

Prema rečima Damira Okanovića, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, on uopšte nije trebalo da se nađe za volanom, pošto iza sebe ima oko 60 prekršajnih prijava. Inače, Goran je sinoć upravljao vozilom iako je imao zabranu, međutim, što je najgore, to nije prvi put da mu je izrečena ova sankcija. Istu kaznu, dobio je još dva puta u proteklih pet godina, 2017. i 2021. godine. - Kada pogledamo prošlost tog čoveka, on definitivno nije trebalo da se nađe za volanom.