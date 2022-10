Danas oblačno i svežije, mestimično slaba kiša

U Srbiji će danas biti oblačno i svežije vreme, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od devet do 13 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 15 do 19. Vetar slab i umeren vetar, ujutru južni i jugoistočni, pre podne na severozapadu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni. Samo će se na jugu Banata i u donjem Podunavlju zadržati jugoistočni vetar. U Beogradu će biti pretežno oblačno i svežije vreme, uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna oko 18.