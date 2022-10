Čeda testiran na drogu i zadržan 24 sata, Jelena izašla iz policije i poručila: "Pitajte njega"

U medijima je odjeknula vest da se političar Čedomir Jovanović navodno potukao sa svojom suprugom Jelenom i da je zbog nasilja prijavljen policiji. Šta se zaista dogodilo?

Jovanović je za Telegraf.rs ispričao da je istina da je došlo do svađe između njega i njegove supruge Jelene, ali da je nakon rasprave, izašao iz kuće. O celom navodnom sukobu je kaže čuo iz medija. "Nije me prijavila žena. Video sam na portalu da sam prijavljen. Ne znam šta da kažem", prokomentarisao je Jovanović. Na pitanje da li je došlo do fizičkog obračuna, političar je odlučno odgovorio: "Ja, ma da li si normalna? Ja bih pre sebi glavu otkinuo. Volim je