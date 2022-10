Milojević: Moramo da ponovimo igru iz prošlog meča sa Ferencvarošem

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je večeras da ne bi bio zadovoljan bodom protiv Ferencvaroša, kao i da moraju da ponove igru iz meča u Beogradu.

"Ne mogu pre utakmice da se zadovoljim nerešenim rezultatom, to nije ni u mom karakteru, ni u karakteru kluba, ni u karakteru igrača. Svaku utakmicu idemo na pobedu, sad nekad se utakmica tako odigra da budete zadovoljni bodom, ali pre utakmice ne", rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u četvrtak ekipi Ferencvaroša, u meču četvrtog kola Grupe H.

Zvezda je u prethodnom kolu savladala mađarski tim sa 4:1 na stadionu "Rajko Mitić".

Na tabeli Grupe H vodi Ferencvaroš sa šest bodova, drugi je Monako sa istim učinkom, treći Trabzonspor ima tri boda, koliko ima Zvezda na četvrtom mestu.

Milojević je dodao da su igrači upoznati sa atmosferom na stadionu u Budimpešti.

"Jedan plus više jer momci nisu igrali ovih godina samo kod kuće, igrali su i na strani tako da su naviknuti na atmosferu. Čuli smo sve najbolje o atmosferi ovde, i nadamo se da će biti prava fudbalska", rekao je on.

Trener crveno-belih istakao je da najveća opasnost preti od igre u tranzicji Ferencvaroša.

"Jako su dobri u tranzicijama, jako brzi igrači napred, kreativni, tako da to je nešto što moramo opet da neutrališemo. To je bila jedna utakmica koju smo zaboravili, ovu sutra krećemo od nule i opet moramo sve te iste stvari da ponovimo čak i bolje", dodao je on.

On je dodao da se radi o kvalitetnom timu, koji na svakoj poziciji ima dve do tri opcije.

"Oni svoj stil igre neće menjati, možda će biti agresivniji od početka nego što su bili kod nas. Negde su možda kalkulisali da im bod odgovara, ovde će ići na pobedu pred svojom publikom", ocenio je on.

Milojević je rekao da su svi igrači zdravi, kao i da su se u protokol vratili igrači, koji su propustili poslednje dve utakmice.

"Situacija sa Bukarijem (Osman) je dobra, on trenira, kao i ostali momci. Nemam dileme za sastav, sve dileme rešim do dan pre utakmice, za sada je tako bilo, nadamo se da će biti tako i nadalje", rekao je on.

Za prvi tim bi prema rečima trenera Zvezde mogao da debituje mladi fudbaler Jovan Mijatović.

"On je jedan od 23 igrača koji su u sastavu i svako od njih ima šansu da igra. Mislim da je 'DNK' Crvene zvezde da igraju mladi igrači", istakao je Milojević.

Milojević je dodao da je čuo za neke planove Evropske fudbalske unije o formiranju regionalnih takmičenja od 2025. godine, ali je rekao da bi trebalo raditi na poboljšanju domaćih takmičenja.

"Mislim da treba da se zadrži kvalitet domaćeg prvenstva, ako tu ne postoji kvalitet, ne postoji razvoj infrastrukture, praćenja i nezainteresovanost medija, onda takvo regionalno takmičenje može da bude dobro", rekao je on.

Odbrambeni fudbaler Zvezde Strahinja Eraković rekao je da će se ekipa potruditi da zadrži nivo sa prethodnog meča protiv mađarskog prvaka.

"Potrudiću se i ja i ostatak tima da držimo nivo iz prošle utakmice i naravno uvek idemo na tri boda, i nadam se da će tako biti i ovde", istakao je on.

Eraković je dodao da je atmosfera u ekipi uvek bila odlična.

"Atmosfera u ekipi je odlična kao i uvek , i kad su rezultati bili malo lošiji po nas mi smo atmosferu držali na vrhunskom nivou. Ne vidim razlog zašto i sad ne bi bila dobra, i nadam se da će posle utakmice biti još bolja", rekao je Eraković.

Meč Ferencvaroša i Zvezde na programu je u četvrtak od 21.00.

(Beta, 10.12.2022)