Ovde su danas mogući pljuskovi sa grmljavinom! RHMZ najavio porast temperature, poznato kada će opet biti sunčano i toplo

U Srbiji će danas, posle mestimične jutarnje magle, biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji na području Vojvodine lokalno može biti praćen i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od devet do 14, najviša od 17 do 20 stepeni. U Beogradu će danas, posle kratkotrajne jutarnje magle na širem području grada, biti umereno do potpuno oblačno vreme, u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće oko 12, najviša oko 19 stepeni. Meteorološke prilike će biti povoljne za hronične bolesnike, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama,