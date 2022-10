Bajden smatra da je Putin očigledno pogrešno procenio Ukrajinu

Američki predsednik Džozef Bajden izjavio je u utorak da je njegov ruski kolega Vladimir Putin "očigledno" pogrešno procenio situaciju u Ukrajini, a "potpuno pogrešno" otpor na koji će naići ruske trupe.

"Mislim da je on racionalna osoba koja je očigledno veoma pogrešno procenila situaciju", rekao je Bajden u intervjuu za CNN koji je objavio izvode uoči emitovanja zakazanog za utorak u 21:00 po američkom istočnom vremenu (03:00 po istočnoevropskom). Povodom Putinovog govora iz februara, na početku agresije na Ukrajinu, Bajden je rekao: "On je govorio o celoj ideji: bilo je potrebno da on bude lider Rusije koji je ujedinio sve ljude koji govore ruski. Ja mislim da