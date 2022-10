Danas oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, do 20 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji ujutru mestimično magla, uglavnom po kotlinama, duž rečnih tokova i u nižim predelima, a u toku dana umereno do potpuno oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, koji na području Vojvodine lokalno može biti praćen i grmljavinom.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša od 17 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom Sadu ujutru na širem području grada kratkotrajna magla, a u toku dana umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 19 stepeni. U Srbiji do 19. oktobra ujutro mestimično magla, uglavnom po kotlinama, duž rečnih tokova i u