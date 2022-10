"Ako Kosovo ne rešimo do tada, neće biti dobro": Lajčak otkrio kada ističe poslednji rok za sporazum Beograda i Prištine i objasnio šta će se desiti ako do toga ne dođe

Izaslanik EU za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da bi 2024. godina, kada se održavaju izvori u SAD i EU, mogla da bude rok za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, prenosi Gazeta ekspres.

On je kazao da sada kada nema izbora na Kosovu i Srbiji to ide u prilog postizanju konačnog sporazuma, jer je to period od skoro dve godine koji strane u procesu mogu da iskoriste da pokušaju da postignu konačan dogovor. On je rekao da ne ističe narednu godinu kao rok, ali da postoji odgovarajući vremenski period, a to će biti do 2024. godine kada će biti održani izbori u Vašingtonu i Briselu. - Svaki dan je važan. Ono što sam rekao nekoliko puta, imamo jedinstven