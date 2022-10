Dodik posle sastanka sa orbanom: Ponovno brojanje glasova ima za cilj destabilizaciju RS i žutu revoluciju

Srpski član Predsedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je u Budimpešti da je Centralna izborna komisija BiH (CIK) "otela" Republici Srpskoj pravo da se do kraja provede proces izbora u tom bh. entitetu. "Šta ima komisija u Sarajevu sa izborom za Narodnu skupštinu Srpske, za predsednika Srpske? To je stvar Republike Srpske i to ćemo vraćati u narednom periodu", kazao je Dodik posle sastanka sa premijerom Madjarske