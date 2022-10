Stražar popravnog doma od maloletnika uzeo 46.000 dinara mita da ga ne prijavi zbog mobilnog

Stražar kazneno-popravnog doma za maloletnike, V. O. (54) uhapšen je zbog primanja mita.

On se sumnjiči da je od osuđenika koji se nalazi na izdržavanju kazne neposredno zahtevao i primio 46.000 dinara kako mu ne bi oduzeo mobilni telefon, koji je po službenoj radnji morao da oduzme i da obavesti nadležne, radi pokretanja disciplinskog postupka protiv zatvorenika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.