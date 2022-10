Građevinski inženjer Dašić: Za tragediju u Ovčar Banji krivi su Vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva

Za tragediju u Ovčar Banji krivi su Vlada Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u čijoj je nadležnosti viseći most koji se juče urušio, rekao je agenciji FoNet diplomirani građevinski inženjer Danijel Dašić, stručnjak sa višedecenijskim iskustvom na infrastrukturnim projektima u zemlji i inostranstvu.

On je rekao da je, od juna 2019. kada je usvojen Plan prostorne regulacije područja posebne namene za to mesto, svih 10 visećih mostova preko Zapadne Morave u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prešlo u nadležnost države. Međutim, prema njegovim saznanjima taj most je saniran pre 14 godina još dok je bio pod ingerencijom Grada Čačka. Prema dostupnoj dokumentaciji, Grad Čačak je 2008. godine, poslednji put u svom budžetu imao stavku za rekonstrukciju mostova u Ovčar