Kako je izgledao prelazak preko jednog od visećih mostova u Srbiji? (VIDEO)

U kakvom je stanju jedan od visećih mostova u Srbiji, može se videti na snimku koji je podelila jedna korisnica društvene mreže TikTok.

Na snimku od 11. septembra ove godine koji je objavljen na TikTok-u i za koji se tvrdi da je most u Ovčar Banji koji je juče pukao, vidi se da je most u jako lošem stanju, rupe su svuda a daske trule i ispucale. U jednom od komentara ispod videa jedan korisnik TikTok-a je napisao da je na srušenom mostu bilo znakova za zabranjeno prelaženje, ali da je neko te znakove sklonio. Da podsetimo, viseći most u Ovčar Banji pukao je juče dok ga je prelazio veliki broj