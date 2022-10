Videla sam snimak tragedije iz Ovčar Banje i stala mi je knedla u grlu: Isti most sam pre 5 godina prešla na prstima FOTO

Srušio se most kod Ovčar Banje. Ljubica Mijatović i Milena Erić izgubile su život. Bile su hodočasnice. Povređeno je 10 ljudi, koji su sa “trule ćuprije” pali u hladnu i nabujalu Zapadnu Moravu. Na mestu ovih ljudi mogao je biti svako, a mogla sam biti i ja, pre pet godina. Ova misao proletela mi je kroz glavu i knedla se zaustavila u grlu, pukla me kao snažan šamar, nakon što sam na snimku videla viseći most i shvatila, da sam, možda i ne tako pažljivim koracima,