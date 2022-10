Italijani pitali Stojkovića o Vlahoviću: "Nije isti igrač u dresu Srbije i Juventusu, fali im Sergej!"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da Dušan Vlahović "nije isti" igrač u nacionalnom timu i Juventusu, ali je istakao da ga to ne brine.

Stojkovića je, pred duel Torina i Juventusa u kojem će igrati više srpskih fudbalera, Gazeta delo Sport pitala da li je zabrinut za Vlahovićevu formu na nešto više od mesec dana pre početka Svetskog prvenstva. "Ne, nisam zabrinut za Dušana, meni je bitno da je on fizički dobro. Uvek je davao golove i nastaviće da to čini", rekao je selektor Srbije. "Svi vide da je Vlahović koji igra za Srbiju drugačiji od onog iz Juventusa, ali to nije moj problem. Od Dušana svi