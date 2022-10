Gde možete da gledate finale Svetskog prvenstva u odbojci između Srbije i Brazila?

Odbojkašice Srbije igraju sutra uveče od 20 časova finale Svetskog prvenstva protiv reprezentacije Brazila.

To će ujedno biti pokušaj odbrane svetskog trona, buduće da su „Orlice“ aktuelne svetske šampionke. Do sada su na turniru bile besprekorne, trijumfovale su u svih 11 utakmica odigranih do sada na takmičenju. Ipak, pored toga što nam je Brazil ljuti rival, istorija kaže da nam tradicija ne ide u prilog. Brazilke su bile bolje od naših odbojkašica u poslednjih šest susreta. Ko će večeras biti bolji ostaje da se vidi, a meč možete pratiti na Sport Klubu, ali i na RTS.