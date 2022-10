Berbok: Rusija će pokušati da koristi izbeglice da podeli Zapad, Srbija ih pušta prego granice

BERLIN - Ministarka inostranih poslova Nemačke Analena Berbok upozorila je danas da bi Rusija mogla pokušati da podeli zapad koristeći izbeglice i optužila Srbiju da pušta veliki broj migranata bez viza.

Berbok je, na kongresu stranke Zelenih, rekla kako Rusija teži da proširi "hibridni rat". "Ovaj rat se ne vodi samo oružjem, već se vodi i energentima za šta smo našli odgovor. Ali se vodi i širenjem straha i izazivanjem podela, a to je ono što moramo sprečiti", poručila je ona. Istakla je da je da je u takvoj situaciji jasno šta će biti sledeće, a to su izbeglice, i ne one iz Ukrajine. Berbok je kazala da u tom hibridnom ratu učestvuju i druge zemlje, i s tim u