Danas sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, uz dnevnu temperaturu do 24 stepena, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti hladno, van košavskog područja ponegde sa kratkotrajnom maglom. U Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne povremeno jak jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od dva stepena do 11, a najviša od 20 do 24 stepena. U Beogradu će biti sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od osam do 11, a najviša oko 23 stepena.