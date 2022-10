Kijev: Sirene za vazdušnu opasnost širom Ukrajine, granatiran Nikopolj, najteže kod Bahmuta

Dvesta trideset peti dan rata u Ukrajini. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Granitaran je Nikopolj, najteže je u pravcu Bahmuta, saopštava Kijev. U napadu na dobrovoljce u Rusiji poginulo 11 ljudi, saopštila je Moskva. Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je uredbu o ukidanju ograničenja pojedinim međunarodnim bankama.

15:38 Peskov: NATO se defakto uvukao u sukob u Ukrajini NATO se defakto uvukao u ukrajinski sukob, ali to ne utiče na ciljeve Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov za televizijski kanal Rusija 1. Na pitanje koliko to otežava poziciju Rusije, Peskov je rekao da je situacija "suštinski teža". "To zahteva, verovatno, našu unutrašnju ekonomsku mobilizaciju i druge vidove mobilizacije. Jedna stvar je kijevski režim, a druga je stvar potencijal NATO-a. To