Peskov: NATO je ušao u sukob u Ukrajini

MOSKVA - NATO je de fakto ušao u sukob u Ukrajini, ali to ne utiče na ciljeve Ruske Federacije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za TV kanal Rusija 1.

"NATO je de fakto već ušao u ukrajinski sukob. Ali to ni na koji način ne utiče na sve naše ciljeve i planove. Operacija se nastavlja i biće dovedena do kraja", rekao je portparol Kremlja, a prenosi agencija TASS. Peskov je u odgovoru na pitanje novinara koliko umešanost NATO u sukob otežava poziciju Rusije, rekao da je situacija "znatno teža". "To verovatno zahteva našu unutrašnju ekonomsku i druge vidove mobilizacije. Jedna stvar je režim u Kijevu, a druga je