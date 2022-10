Aleks Rins najbrži u Moto GP: Španac pobedio u Australiji

ŠPANAC Aleks Rins na Suzukiju pobedio je danas u Moto GP trci za Veliku nagradu Australije, voženu na Filip Ajlandu.

FOTO: AP/Tanjug U izuzetno uzbudljvoj trci, pitanje pobednika rešeno je u poslednjem krugu, kada su Rins i njegov zemljak Mark Markes na Repsol Hondi prestigli do tada vodećeg Italijana Frančeska Banjaju, koji je završio kao treći. The boys and girls in light blue are BACK ON THE TOP STEP! 🙌 @Rins42 with the most EPIC VICTORY! 🥇 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/SbeHMbFIlY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022 Francuz Fabio Kvartararo na Jamahi zbog pada nije