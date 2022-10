Jutro hladno, u toku dana toplije, do 24 stepena

NOVI SAD - Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Srbiji jutro biti hladno, a u toku dana sunčano i toplo.

Vetar u većem delu slab, u košavskom području umeren, a na jugu Banata kratkotrajno i jak jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 1 na jugu i jugoistoku Srbije do 12 stepeni na jugu Banata, a najviša od 20 do 24 stepena. U Novom Sadu će danas biti sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 8 do 11 stepeni, a najviša oko 23 stepena. Do 24. oktobra očekuju se hladna jutra, van košavskog područja sa kratkotrajnom maglom i minimalnom temperaturom