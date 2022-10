Telegraf u Vršcu: Čuli smo eksploziju, komšinice su bile kao da ih je neko polio krvlju

Telo Dusana S. nalazi se na Institutu za sudsku medicinu

Dušan S. razneo se bombom u kući svoje partnerke u Vršcu nakon svađe i tuče. Naime, on je crevom pretukao G. P. i njenu majku D.P. , pa presudio sebi. - Čuli smo eksploziju i odmah izašli i kuće. Komšinice su delovale kao da ih je neko polio krvlju. Bile su svesne. On se doselio pre godinu dana u njenu kuću. Bio je problematičan, a one povučene - kaže očevidac tragedije. Telo nesrećnog čoveka prevezeni na Institut za sudsku medicinu. Slučaj vodi Više javno