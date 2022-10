Na Kopaoniku jutros 11 a ova 2 grada u Srbiji u minusu! Danas sunčano, do 24! Ako primetite ove dve tegobe, to vam je od vremena

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro ponegde biti kratkotrajne magle i slabog mraza, a tokom dana će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar u većem delu zemlje biti slab i promenljiv. Najniža temperatura kretaće se od minus dva stepena do šest stepeni, a najviša od 20 do 24 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti sunčano uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od sedam do 10, a najviša oko 23 stepena. Biometeorološka situacija može relativno povolјno uticati na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa respiratornim obolјenjima, posebno u jutarnjim satima.