Temperaturni rolerkoster - od nula do 25 stepeni! Jutra sve hladnija, a evo kada će pasti kiša

Danas u Srbiji minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 25°C. U Srbiji danas nakon hladnog i ponegde maglovito jutra na zapadu i jugu Srbije, tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C na jugu do 11°C u Beogradu, a maksimalna od 20°C do 25°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 14°C. U Beogradu pretežno sunčano i toplo za ovo doba