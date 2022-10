Ilon Mask: Gubitak Krima za Rusiju je kao da SAD izgube Havaje ili Perl Harbor

Američki milijarder Ilon Mask izjavio je da Rusija gleda na Krim kao SAD na Havaje ili Perl Harbor.

"Sviđalo se to nekome ili ne, Rusija apsolutno vidi Krim kao svoj ključni deo. Krim je takođe od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost za Rusiju, jer je to njihova južna mornarička baza. Gubitak Krima je za njih kao da SAD izgube Havaje i Perl Harbor", napisao je Mask u objavi na Tviteru. Mask je podelio i svoj pogled na potencijalnu upotrebu nuklearnog oružja, upozoravajući na opasnost od nuklearnog rata. If Russia is faced with the choice of losing Crimea or