Srbija i ekologija: Šta znamo do sada o protestima na spornom gradilištu na Šodrošu

Radnici kineske kompanije u žutim prslucima i sa crvenim šlemovima, aktivisti i interventna policija - svi oni danas su se mogli videti na Šodrošu, zelenoj oazi nadomak Novog Sada na kojoj je predviđena gradnja mosta preko Dunava.

Radnici kineske kompanije CRBC (China Road and Bridge Corporation) započeli su ograđivanje prostora na kom je predviđena gradnja, a policija je privela nekoliko aktivista koji su se okupili kako bi zaustavili radove.

„Niko fizički nije pipnuo policajce, niti je pružao fizički otpor.

„Mi samo stojimo i pokušavamo telima da odbranimo prostor, ne želimo da se suprotstavljamo policiji, pa nismo ludi, mi ne želimo agresiju, želimo da spasimo šumu", priča Magdalena Rašković, aktivistkinja iz Novog Sada za BBC na srpskom.

Oni zahtevaju da se odustane od planova o izgradnji mosta na Šodrošu jer je ova zelena oaza stanište retkih vrsta ptica i biljaka.

Tvrde i da kompanija CRBC nema potrebne dozvole za izvođenje radova.

Ni iz kompanije CRBC, ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, nisu odgovorili na pitanja BBC-ja na srpskom o radovima i događajima na Šodrošu do objavljivanja teksta.

Radovi na gradnji mosta najavljeni su pre nekoliko meseci.

Protesti ekoloških aktivista počeli su nedugo potom, pošto su posečena stabla kako bi se raščistio teren za početak radova sredinom juna.

Radovi i hapšenja - šta znamo do sada?

Aktivisti na Šodrošu dežuraju od ponedeljka, kada su očekivali da će započeti radovi na raščišćavanju terena.

Sa transparentima „Slobodna zona Šodroš" i „Okupator nije dobrodošao" postavljajući granje, gajbe i druge predmete, blokirali su put ka Ribarskom ostrvu u Novom Sadu.

Dan kasnije, kada su radnici kompanije CRBC stigli u Šodroš, prva policijska patrola pojavila se na poziv aktivista.

Pozvali su policiju zbog dolaska radnika i radova za koje tvrde da „nisu propisno obeleženi".

„Tražili smo radnicima da nam pokažu dozvole za rad i rekli smo da ćemo se u slučaju da ih imaju pomeriti", navodi Rašković.

Policija je, međutim, okupljene počela da odvlači od mesta na kom su radnici počeli da postavljaju zaštitne ograde.

„Možete da izražavate nezadovoljstvo, ali ne možete ometati izvođenje radova", rekao im je jedan pripadnik interventne policije, prenosi portal 021.

Portal 021. Šodroš, nadomak Novog Sada, utorak 18. oktobar

Pošto je nekoliko ljudi privedeno, grupa radnika je, kako tvrdi Rašković, postavila ogradu i krenula sa radovima.

Nekolicina ekoloških aktivista je nastavila protest ispred novosadske Policijske uprave tražeći oslobađanje privedenih ljudi, a neki su ostali na Šodrošu.

Kako je sve počelo?

Radovi su počeli 11. juna sečom stabala na Šodrošu, gde su ubrzo zatim aktivisti postavili kamp i nazvali ga Šodroš survajver kamp.

U julu je u Novom Sadu usvojen Generalni urbanistički plan (GUP) koji daje nacrt kako će se grad razvijati u narednom periodu.

Ovim planom i zvanično je ucrtana izgradnja četvrtog mosta na Dunavu nedaleko od Šodroša, obližnje Kameničke ade, Ribarskog poluostrva i Dunavca.

Kako se navodi u GUP-u, taj predeo će dobiti „kvalitetan izlazak na reku, sa raznovrsnim sportsko-turističkim sadržajima", kao i „formiranje kompleksa sa stambenim i poslovnim sadržajima".

Usvajanje GUP-a pratili su protesti - centralne ulice Novog Sada su bile blokirane, a nekoliko stotina ljudi protestovalo je tražeći da se organizuje referendum o GUP-u.

„Mene to ni najmanje ne uzbuđuje, niti me nervira, niti imam dileme - četvrti most će biti izgrađen", izjavio je tada gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Aktivisti su tada naveli i da nije urađena strateška procena uticaja na životnu sredinu za plan generalne regulacije mosta i prateće infrastrukture.

Zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić nedavno je najavio da će se nastaviti sa pripremnim radovima za izgradnju mosta.

Kako je izjavio za novosadski Portal 021, to će se desiti čim radnici kompanije Milenijum tima deminiraju prostor.

Radnici ove kompanije pre mesec dana pokušali su da „razminiraju teren i provere da li je zaostala neka eksplozivna naprava iz perioda Drugog svetskog rata", ali su ih aktivisti Šodroš survajver kampa u tome sprečili.

Iz ove kompanije za BBC na srpskom navode da su oni samo podizvođači i da su isključivo angažovani na radovima razminiranja od eksplozivnih ostataka rata po projektu Centra za razminiranje Srbije na ovoj lokaciji i da nisu „adresa za pitanje dozvola za izgradnju mosta."

Ako želite da saznate ko su mladi koji kampuju u Novom Sadu i brane Šordoš - pogledajte video:

