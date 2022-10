Meteorolog otkrio kakvo nas vreme čeka! Miholjsko leto nas još ne napušta, ali evo kada stiže preokret

Meteorolozi poručuju da će danas u Srbiji biti malo i umereno oblačno, međutim, ova promena u odnosu na sunčani početak sedmice biće kratkotrajna.

Meteorolog Marko Čubrilo očekuje do vikenda umereno zahlađenje i prohladne noći, ali suve dane, a zatim relativno toplo vreme, za vikend uz kišu povremeno, dok bi do kraja meseca bilo suvo i toplo. - U sredu će se preko reigiona premestiti hladan front koji svojom glavninom odlazi istočnije od nas. Uslediće prolazno naoblačenje, verovatno bez kiše, pojačan severozapadni vetar i zahlađenje tako da će u četvrtak uz pretežno vedro vreme maksimumi biti od +12 do +18