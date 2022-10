Užasavajuće! Udario mališana na pešačkom u Šapcu: Neoprezni vozač nije video da majka sa troje male dece prelazi ulicu (video)

Uznemirujući snimak obaranja deteta na pešačkom prelazu u Šapcu objavljen je na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi majka koja sa troje dece prelazi ulicu na pešačkom prelazu, najmlađe dete nosi u naručju, a dvoje mališana voze trotinete pored njih. Na jednog od dečaka koji je vozio trotinet iznenada naleće automobil koji se nije zaustavio. View this post on Instagram A post shared by Šabačke Vesti (@vestisabac) - Majka sa detetom u naručju pre stupanja na pešački prelaz gleda levo i desno, a zatim i deca idu za majkom. U jednom momentu dete sa trotinetom