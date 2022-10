U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme

U Srbiji će sutra, posle hladnog jutra sa slabim mrazem a ponegde i maglom, biti pretežno sunčano a posle podne i uveče malo do umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 6, najviša od 16 do 23 stepena. U Beogradu će sutra tokom dana, posle hladnog jutara i prizemnog mraza, biti pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno. Najniža temperatura biće od 2 do 6, a najviša oko 22 stepena. U Srbiji će od subote do kraja sledeće nedelje doći do porasta jutarnjih i dnevnih temperatura. Maksimalne vrednosti početkom naredne