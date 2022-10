Pobedio prvog nosioca - Kecmanović u polufinalu turnira u Napulju

Kecmanović će u polufinalu turnira u Napulju igrati protiv domaćeg igrača Lorenca Muzetija

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se danas u polufinale turnira u Napulju, pošto je savladao španskog igrača Pabla Karenja-Bustu sa 7:5, 6:2. Kecmanović, 30. teniser sveta je do plasmana u polufinale došao za sat i 36 minuta. Već u prvom gemu Kecmanović pravi brejk, koji čuva sve do 10. gema. Srpski igrač je tada na svoj servis imao dve set lopte, ali je Španac uspeo da ih spase i potom izjednači rezultat. Kecmanović je u narednom gemu vratio brejk i do