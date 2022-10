Velika Britanija i politika: Ko će na čelo britanske vlade – Džonson se vratio sa odmora, Sunak ulazi u trku

BBC News pre 2 sata

Britanska premijerka Liz Tras podnela je ostavku na tu funkciju posle samo 45 dana, a među onima koji će da je zamene pominju se Riši Sunak, njen glavni protivkandidat na stranačkim izborima, ali i doskorašnji šef vlade Boris Džonson.

Očekuje se da će Riši Sunak potvrditi kandidaturu, navodi izvor u njegovoj kampanji, dok se Boris Džonson danas vratio sa odmora na Karibima, pošto rastu spekulacije da je spreman da se ponovo kandiduje.

Sunak je prvi koji je dobio podršku više od 100 poslanika konzervativca - što je uslov za kandidaturu. Džonson za sada ima 46.

Prethodno je liderka Donjeg doma Peni Mordant zvanično objavila svoju kandidaturu i ona za sada ima podršku 21 poslanika.

Kandidati imaju rok do ponedeljka do dva sata popodne da prikupe neophodnu podršku, dok će novi premijer će biti proglašen do petka.

Poslanici torijevaca su prethodno pozvali Liz Tras da podnese ostavku, pošto su počela previranja u vladi i negodovanja zbog najavljenih ekonomskih mera.

Ona je to učinila, uz obrazloženje da ne može da ostvari program za koji je dobila poverenje poslanika Konzervativne stranke.

„Shvatam da ne mogu da sprovedem mandat za koji sam dobila glasove članova Konzervativne stranke", rekla je Tras novinarima.

Zašto je Tras podnela ostavku?

Tras je izabrana u septembru, ali je nedavno njen autoritet doživeo ozbiljan udarac pošto je u više navrata za kratko vreme u potpunosti promenila stavove po nekoliko pitanja, pre svega što se tiče ekonomije.

Tras, koja je pre samo 44 dana stupila na fukciju, ostaće upamćena kao premijerka sa najkraćim mandatom u britanskoj istoriji.

Kir Starmer, vođa opozicione Laburističke stranke, zatražio je hitno raspisivanje izbora posle ostavke Tras.

Odlazeća premijerka je rekla da je njena vlada imala spreman program podrške građanima zbog povećanja račune za struju i da je promenila odluku o povećanju nacionalnog osiguranja, visine poreza na radnike i kompanije.

Ali ostavka Tras dolazi posle perioda političkih i privrednih turbulencija, koji su primorali njenu vladu da odustane od smanjenja poreske stope, što je dalje dovelo do zastoja na finansijskom tržištu.

Premijerka je otpustila bliskog političkog saveznika i ministra finansija Kvasija Kvartenga i imenovala Džeremija Hanta za njegovog naslednika dok je ona pokušavala da smiri tržišta.

U sredu u parlamentu, kada je odgovarala na poslanička pitanja, Tras je insistirala da je „borac i da ne odustaje".

Prethtodno ju je lider laburista Kir Starmer upitao zašto nije podnela ostavku.

Ali usledio je novi udarac za Tras i vladu, kada je Suela Brejverman, ministarka unutrašnjih poslova, podnela ostavku na mesto ministarke unutrašnjih poslova.

Odmah posle ostavke Brejverman, i Liz Tras je napustila premijersku funkciju.

Ko bi mogao da nasledi Tras i koliku podršku poslanika ima?

Liz Tras još nije ni sišla sa govornice ispred Dauning strita, a već se pojavilo pitanje ko će je naslediti na čelu Konzervativne stranke.

Skoro polovina poslanika iz redova torijevaca, 169 od 357, saopštila je koga će podržati kao njenog nasledika na mestu sledećeg premijera.

BBC procenjuje da je Riši Sunak dobio javnu podršku 100 poslanika koliko je potrebno da se kvalifikuje kao kandidat u trci za lidera.

Trenutni broj je 102 za Rišija Sunaka, 46 za Borisa Džonson, dok je podršku Peni Mordant dao 21 poslanika.

Procena obuhvata samo poslanike koji su za BBC naveli koga podržavaju ili one koji su javno iskazali njihovu podršku.

Sunakova zvanična kandidatura se uskoro očekuje, dok je Boris Džonson, koji se vratio u Veliku Britaniju sa odmora na Karibima, rekao ministru trgovine Džejmsu Dadridžu da je spreman da se ponovo kandiduje.

Peni Mordant je prva zvanično saopštila da će se kandidovati za narednu liderku torijevaca i premijerku Velike Britanije.

Druga imena koja se pominju kao potencijalni kandidati su Suela Brejverman i Kemi Badenoh - ali nijedna od njih nema mnogo pristalica, a vreme je od suštinskog značaja.

Ostali viđeniji torijevci koja su odustali od trke su Majkl Gouv, Ben Volas i Džeremi Hant.

Riši Sunak

Bivši ministar finansija bio je glavni stranački izazivač Liz Tras na izborima u Konzervativnoj stranci koji su održani prošlog meseca.

Tokom trke upozorio je da će poreski planovi njegovog rivala naškoditi privredi Velike Britanije, ali nije uspeo da ubedi članove stranke da je on čovek za taj posao i izgubio je 21.000 glasova.

Sunakovi roditelji su došli u Veliku Britaniju iz istočne Afrike i oboje su indijskog porekla.

Rođen u Sautemptonu, Sunak se školovao privatno, kasnije je studirao na Oksfordskom univerzitetu, a potom i na Stanfordu.

Postao je poslanik 2015. i malo ko van Vestminstera je čuo za njega, ali je do februara 2020. bio kancelar finansija.

Brzo je morao da se uhvati u koštac sa pandemijom korona virusa, trošeći ogromne količine novca pokušavajući da održi privredu stabilnom, što je povećalo njegovu popularnost.

Međutim, njegova reputacija je narušena posle kontroverze oko poreskih poslova njegove supruge, a nedugo zatim je dobio kaznu zbog kršenja pravila izolacije.

Povratak Borisa Džonsona?

Boris Džonson je u julu bio prinuđen da podnese ostavku, posle masovne pobune ministara i poslanika.

Ostavka je usledila posle višemesečnih prepirki oko zabava premijerskoj zgradi u vreme izolacije tokom pandemije korona virusa.

Bilo je i drugih skandala u vezi sa Džonsonom.

Uprkos velikoj pobuni i izglasavanju nepoverenja u stranci, Džonson i dalje ima saveznike kako u parlamentu tako i u partijskom članstvu uopšte.

Džonson ima i snažnu podršku Ukrajinaca i vlasti u Kijevu.

U izveštajima o ostavci Liz Tras, ukrajinski mediji su naveli da je „pozitivna strana" previranja to što bi je mogao da nasledi Boris Džonson.

Mnogi na društvenim mrežama su se radovali toj mogućnosti, nazivajući ga ukrajinizovanim imenom „Džonsonjak".

Poslanik Leonid Jemec je napisao: „Boris Džonson se vraća! Baš kao Čerčil u njegovo vreme! Držite mu palčeve".

Džonson je posetio Ukrajinu nekoliko puta od ruske invazije u februaru, a ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da žali kada je Džonson podneo ostavku.

Peni Mordant

Trećeplasirana na stranačkim izborima, podržala je Liz Tras u duelu sa Sunakom, da bi potom bila imenovana za predsedavajužu Donjeg doma i lorda predsednika Tajnog saveta - što je značilo da je predsedavala Savetom za pristupanje novog kralja.

Mordant je 2019. godine ušla u istoriju postavši prva žena sekretar odbrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Kemi Badenoh

Kemi Badenoh je bila iznenađujuće uspešna kandidatkinja u izbornoj trci konzervativaca. Iako nije pobedila, učestvovanje u izborima joj je pomoglo da se njena popularnost poveća.

Rođena u Vimbldonu, u južnom Londonu, odrasla je u SAD i Nigeriji, gde je njena majka profesorka psihologije radila kao predavač.

Pre dolaska u parlament radila je za jednu privatnu banku i časopis The Spectato .

Njena najviša uloga u vladi do sada je bila vođenje odeljenja za međunarodnu trgovinu u kabinetu Liz Tras.

Suela Brejverman

Ostavka Suele Brejverman na mestu ministarke unutrašnjih poslova napravila je pritisak na Liz Tras, a manje od 24 sata kasnije, premijerka je saopštila da odlazi.

Iako je ostavka Brejverman usledila navodno zbog povrede podataka, njeno ljutito pismo ostavke je nagovestilo neslaganje oko pitanja imigracije.

Brejverman je pokušala da apeluje na desno krilo stranke o socijalnim pitanjima, rekavši da je njen san da počne da prebacuje migrante u Ruandu.

Bivša advokatkinja je pristalica Bregzita i bila je državna tužiteljka u vladi Borisa Džonsona.

I ona se kandidovala za njegovog naslednika prošlog meseca u izbornoj trci u stranci.

Njeni roditelji su emigrirali u Veliku Britaniju 1960-ih iz Kenije i Mauricijusa, i oboje su se bavili politikom na lokalnom nivou - njena majka je bila odbornik 16 godina.

Rođena je u severozapadnom Londonu i budistkinja je.

Ben Volas - neće u trku

Pojedini među konzervativcima vide Volasa kao stabilnog političara, ali se on nikada nije kandidovao na izborima za rukovodstvo konzervativaca.

Volas je privukao veću pažnju od ruske invazije na Ukrajinu, pošto je Velika Britanija rano donela odluku da podrži Kijev oružjem i obukom.

Uprkos protivljenju izlasku Velike Britanije iz Evropske unije (Bregzit), Volas je bio ključni pristalica Borisa Džonsona i nagrađen je mestom u kabinetu 2019.

Pre nego što je postao političar, služio je kao vojnik u Nemačkoj, na Kipru, u Belizeu i u Severnoj Irskoj, gde je osujetio pokušaj Irske republikanske armije (IRA) da izvrši bombaški napad na britanske vojnike.

Ipak, u petak je Volas isključio sebe iz trke za lidere torijevaca, ali kaže da „trenutno naginje da podrži Borisa Džonsona".

Mada, ima još otvorenih pitanja na koje bi Džonson trebalo da odgovori, dodao je.

Kako će biti izabran novi lider?

Iako će novi lider postati premijer - za njih ne glasa šira javnost i postoji proces koji treba proći pre nego što postanu potencijalni kandidat.

Prvo im je potrebno najmanje 100 nominacija kolega torijevskih poslanika da bi za njih uopšte moglo da se glasa, što znači da više od njih tri neće moći da se kandiduju jer konzervativci imaju ukupno 357.

U praksi, verovatno će biti dva kandidata; ili čak jedan, koji bi postao lider bez glasa članova stranke.

Ako jedan kandidat ili kandidatkinja u ponedeljak dostigne cenzus od 100, postaće sledeći lider stranke, a samim tim i novi premijer i neće biti glasanja.

Ako bude više od jednog kandidata sa dovoljno nominacija, konzervativni poslanici će glasati.

Pobednik će biti proglašen do petka 28. oktobra.

