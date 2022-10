Natprosečno toplo vreme za vikend: RHMZ najavio porast temperatura, u ovim delovima Srbije moguća kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno s periodima sunčanog vremena, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti toplije nego prethodnih dana, na jugu ponegde s kratkotrajnom maglom. Popodne i uveče se na severu očekuje prolazno naoblačenje, mestimično s kišom. Vetar će biiti slab do umeren, na jugu Banata ujutru još jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u pojačanju i skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od tri do 13, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme s periodima sunčanog uz