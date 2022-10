77. tripl dabl - Denver sa Jokićem srušio Golden Stejt (video)

Srpski centar je dominirao i bio je najbolji na terenu sa prvim tripl dablom u ovoj sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su Golden Stejt na gostovanju i tako došli do prve pobede u novoj sezoni NBA lige. Nikola Jokić i Denver Nagetsi pobedili su u noći između petka i subote šampione NBA lige, Golden Stejt Voriorse i to na gostovanju 128:123. Srpski centar je dominirao i bio je najbolji na terenu sa prvim tripl dablom u ovoj sezoni - 26 poena, 12 skokova i 10 asistencija, 77. u karijeri. Triple double number 77 for the Joker One shy of tying Wilt